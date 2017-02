Corpo de Bombeiros alerta sobre os cuidados durante o Carnaval

Com a chegada do mês de fevereiro, a apreensão dos foliões para a chegada do Carnaval só aumenta. Para que tudo ocorra com segurança, os militares do Corpo de Bombeiros passam por treinamento. “Nós realizamos vários tipos de treinamentos voltados para essa preparação. Desde acidentes a vitorias em edificações. Adotamos alguns procedimentos para que esse momento de festividade seja feito de forma segura”, disse a assessora de comunicação do Corpo de Bombeiros, tenente Priscila Adonay.



De acordo com a militar, a corporação já possui uma rotina de fiscalização e vistoria nas edificações da cidade, porém, nesta época do ano, ela é ampliada devido ao surgimento dos eventos temporários. “De acordo com as características do projeto do evento temporário, verificamos as medidas de segurança”, explicou a tenente.



O folião, aconselhou a militar, deve se informar sobre as medidas de segurança do local que pretende festejar. “Se o local tem algum mecanismo de segurança e se foi vistoriado. Ele chega no local achando que é seguro, mas para ter certeza, cobre o responsável se está tudo de acordo com a legislação”, falou.



Entre as ocorrências mais recorrentes no Carnaval são risco de eletrocução, por conta dos trios elétricos; atropelamento, pois aumenta a circulação de veículos e pessoas; afogamento, por conta do calor; e acidentes por conta de tumulto. “Por exemplo, se alguém passa e dispara uma arma de fogo, isso vai causar pânico, tumulto, e por conseqüência, algumas pessoas podem ser pisoteadas, esmagadas e machucadas”, afirmou a tenente. “Quando chegar ao local, procure uma rota de fuga. Se houver uma situação de tumulto, largue tudo para trás e saia do local, pois objeto você recupera e a vida é prioridade”, acrescentou.



A tenente ressaltou o cuidado que os pais devem ter com as crianças. “Fique de olho, pois elas ainda não têm noção de perigo”, exclamou. “A pessoa deve se precaver: vou me divertir, mas precisa ser seguro pra mim e para os outros”, finalizou.



É de responsabilidade da administração do Parque de Exposição, local que ocorrerá o Desfile das Escolas de Samba este ano, realizar o planejamento da festividade, garantindo a segurança dos foliões. O Corpo de Bombeiros, como em qualquer evento, analisa as medidas de seguranças do projeto.