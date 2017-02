Novo radar inteligente detecta veículos roubados ou sem licença nas estradas

Desde a última quinta-feira, 26, a Polícia Militar Rodoviária (PMR) colocou em uso uma série de Radares de Reconhecimento Ótico (OCR) móveis, que registram os caracteres usados para detectar irregularidades nos veículos que passam pelas rodovias.

“O OCR fica posicionado em um ponto estratégico da estrada, e faz a leitura das placas dos veículos. O principal objetivo desse aparelho é verificar se o automóvel é roubado, se tem algum problema de licenciamento ou até mesmo se há algum impedimento judicial”, explica o tenente Jader Oliveira, comandante do Pelotão de Trânsito da PMR.

“Nós deixamos uma equipe para operar o radar e, alguns quilômetros à frente, montamos a blitz. Dessa forma, quando um carro irregular passa pelo aparelho, ele detecta o problema, e repassa as informações à equipe responsável. Esses militares se comunicam com a equipe da blitz para que o veículo seja abordado e tenha suas informações checadas”, detalha.

Os carros em situação irregular estão sujeitos às medidas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. “Esse aparelho não fica apenas em um ponto, ele pode ser movido de acordo com a necessidade da PMR. Nessa primeira semana, realizamos a maioria das operações nos arredores do nosso posto, que fica próximo à saída da cidade pelo bairro Grama, região Nordeste. Entretanto, o OCR Móvel também será utilizado nos principais trechos com fluxo de veículos”, continua o tenente.

Mais de dez veículos sem licenciamento já foram detectados pelos radares e retirados de circulação. “Esse aparelho tende a trazer uma maior segurança nas estradas, impedindo o trânsito de veículos suspeitos”, conclui Oliveira. “Além da capacidade de leitura das placas, o OCR Móvel contabiliza o número de veículos que estiverem passando pela rodovia fiscalizada”.