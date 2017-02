Polícia Civil analisa casos relacionados ao homicídio no mês de janeiro

O número total de assassinatos e tentativas de homicídio diminuiu na comparação entre o mês passado e o mesmo período de 2016. De acordo com o delegado titular da Delegacia Especializada de Homicídios (DEH), Rodrigo Rolli, 14 tentativas de homicídio foram registradas pela Polícia Civil no último mês, além de 11 crimes consumados. No mesmo período do ano passado, houve 23 homicídios tentados e 10 consumados. Rolli explicou, durante coletiva de imprensa na tarde dessa quarta-feira, 1º, que esses dados representam uma queda nas ações criminosas na cidade.

“Ainda que tenha havido uma morte a mais do que no ano passado, essa diminuição de 33 crimes para 25 mostra que o ímpeto e a ação dos autores foram, de alguma forma, reprimidos”, afirmou o delegado. “Acreditamos que isso se deva à ação integrada da PC com a Polícia Militar e o Poder Judiciário. Ultimamente, a justiça tem se mobilizado mais para agilizar o mandado de prisão desses autores. Além disso, o último mês foi extremamente atípico porque, em vez dos crimes comuns que envolvem dívidas de tráfico e rixas de gangues, as motivações dos homicídios foram diferentes. Tivemos, por exemplo, o caso do filho esquizofrênico que matou a mãe, de um homem que matou o irmão e de outro sujeito que levou uma criança de 1 ano e 10 meses à morte”.

Dos 11 assassinatos que ocorreram entre 1º e o 31 de janeiro de 2016, 10 já foram totalmente apurados, e estão com autoria e motivação definidas. “Para elucidar o 11° crime, que aconteceu no bairro Granjas Bethânia, na região Nordeste da cidade, estamos aguardando apenas a liberação de um laudo policial, que está sendo feito em Belo Horizonte. Assim que tivermos esse resultado, poderemos fechar o cerco sobre o autor desse homicídio”, completou.

Apesar de o número de ocorrências ter diminuído, as informações relativas aos casos de homicídio recebidas pelo disque denúncia 181 caíram em 40%, em janeiro deste ano, em comparação com o mesmo mês do ano passado. “A população também faz parte da segurança pública, então, precisamos de toda ajuda possível por meio do disque denúncia. Essas informações, que muitos não querem dizer pessoalmente à Polícia, nos ajudam a realizar uma investigação mais rápida e concreta”, finaliza Rolli.

“É importante ressaltar que o anonimato dessa ligação é mantido, pois o telefonema não é monitorado ou identificado de forma alguma. É possível ligar para o 181 de qualquer lugar, seja de casa ou de um telefone público. A pessoa que faz a denúncia recebe ainda o número do protocolo, para poder acompanhar o desdobramento das ações das Polícias Militar e Civil na apuração desses crimes”.