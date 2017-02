Dupla invade restaurante e rouba R$400

Um restaurante localizado no bairro Morro Imperador, na região da Cidade Alta foi assaltado na noite de terça-feira, 31. O local foi invadido por dois homens, de 25 e 26 anos, armados, que roubaram a quantia de R$400,00 e o celular de uma cliente. Os assaltantes fugiram em uma moto preta.

A dona do celular acionou o sistema de rastreamento do aparelho e verificou que ele estava em uma casa no Bairro Jardim Casa Blanca, também na Cidade Alta.

A Polícia Militar (PM) foi até a casa e encontrou a moto usada na fuga, uma quantia de R$890,00 e uma sacola com 23 buchas de maconha.

Os homens foram presos e conduzidos para Delegacia de Polícia e a moto foi removida ao pátio credenciado.