Polícia Civil apreende drogas durante investigação de roubo

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Roubos (DERR), durante diligência na última terça-feira, 31, buscava informações sobre o segundo envolvido em um roubo a uma loja de venda de aparelhos celulares, ocorrido no dia 6 de janeiro. a Polícia Civil localizou o suspeito de 18 anos, no bairro São Benedito, zona Sudeste. Ao chegar à residência do rapaz, ele tentou fugir com algum objeto guardado na cintura.



Na casa dele foi identificado um sistema de vigilância indicado como sofisticado pelos policiais, por meio do qual o jovem monitorava a chegada de usuários de droga e policiais ao imóvel, que também funcionava como ponto de venda de entorpecentes. No imóvel foram encontrados maconha, materiais utilizados no embalo das drogas, e uma máscara, que segundo a PC poderia ser usada para a prática de assaltos. A fotografia do suspeito foi apresentada às vítimas do roubo do estabelecimento no centro, e elas o reconheceram.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, o jovem tem 16 ocorrências, que incluem crimes como tráfico de drogas, receptação, roubo e lesão corporal. De acordo com a titular da DERR, Larissa Mascotte, o rapaz será indiciado pelso crimes de roubo qualificado e tráfico de drogas. Os materiais arrecadados seguiram para análise da perícia.