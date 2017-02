Dupla assalta adolescente por vingança

Um adolescente de 16 anos foi assaltado na Rua Engenheiro Gentil Forn, localizada no bairro Morro do Imperador, região da Cidade Alta, na tarde dessa terça-feira, 31. A equipe da Polícia Militar (PM) encontrou a vítima na rua, pedindo ajuda. Ele relatou aos militares que dois homens tinham roubado o boné dele e uma tesoura que estava dentro da mochila que ele levava. O adolescente também contou que um dos autores estava em posse de uma faca e que eles fugiram, entrando em um matagal próximo a uma boate.



Os policiais localizaram um dos autores, de 22 anos, de posse da faca utilizada no roubo e a tesoura roubada. O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia. O comparsa e o boné, produto do roubo, não foram localizados.



Segundo as informações da PM, o autor revelou o nome do comparsa e disse que ele seria morador do bairro Jardim Casa Blanca. O crime teria sido cometido por vingança, pois os autores teriam desavenças com a vítima.