Homem é preso com arma e drogas no Grama

A Polícia Militar prendeu nessa terça-feira, 31, um homem de 25 anos por porte ilegal de arma. Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito teria sido abordado no Centro e ao ser revistado foi encontrada uma porção de maconha em uma de suas mãos. O homem relatou que é morador do bairro Grama. A PM realizou buscas na residência do suspeito e foi encontrado no quintal um pé de maconha. No quarto do homem também foram encontradas seis munições calibre 22, dois cartuchos deflagrados do mesmo calibre, três buchas de maconha e um papelote de cocaína. O homem foi preso em flagrante.