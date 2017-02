Polícia registra motim na Penitenciária Professor Ariosvaldo Campo Pires

Um motim liderado por quatro detentos aconteceu ontem por volta das 17h na Penitenciária Professor Ariosvaldo Campo Pires, no bairro Linhares, zona Leste. Segundo o boletim de ocorrência, o diretor da unidade compareceu à delegacia e relatou que após o fim do banho de sol, os ocupantes das celas quatro e cinco contestaram as ordens do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) para manter a ordem no interior do pátio.

Segundo a ocorrência, eles começaram xingar e a partir desse momento, se iniciou uma desordem generalizada com ameaça de mortes e arremesso de fezes e urina nos agentes penitenciários. Para conter a situação, quatro presos que lideravam a rebelião foram imobilizados. Apesar disso, um incêndio foi iniciado pelos presos, nas galerias inferiores e superiores com pedaços de colchões. Para contê-los foram utilizados sprays de pimenta, granadas de efeito moral, e disparos com uma arma de calibre 12.