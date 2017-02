Cidadãos podem registrar reclamações contra o MP durante inspeção

A Corregedoria Geral do Ministério Público de Minas Gerais vai realizar uma inspeção nas promotorias de Justiça de Juiz de Fora em fevereiro. Com isso, os cidadãos que desejarem fazer qualquer tipo de reclamação relacionada à atuação dos promotores que atuam na cidade poderão entrar em contato com os corregedores e registrar a reclamação.



O objetivo é promover melhorias no atendimento das promotorias no município, por meio do contato direto com a população. “Os corregedores virão em Juiz de Fora para fazer uma inspeção do trabalho das promotorias, porque há uma proposta de redistribuição dos trabalhos das mesmas. No entanto, como eles estarão na cidade, será feita uma espécie de correição, e os cidadãos poderão procurar os corregedores e fazer questionamentos ligados ao andamento dos processos”, explica o Promotor de Justiça e Diretor das Secretarias das Promotorias de Justiça Cíveis e Criminais de Juiz de Fora, Fábio Soares Guimarães Filho.



De acordo com ele, de posse dos questionamentos, a Corregedoria vai orientar as promotorias, no sentido de solucionar os problemas. “Cada promotor procura desenvolver seu trabalho da melhor forma possível, mas pode haver falhas, porque ninguém é perfeito. Mesmo que os profissionais procurem fazer o melhor, pode não o melhor para quem necessita. Ocorrendo deslizes nos atendimentos, o papel da Corregedoria é orientar a promotoria para resolver os problemas”, pontua.



A inspeção acontece nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro, de acordo com o seguinte horário: