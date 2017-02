SAU expande fiscalização de som automotivo para outros bairros

A Lei 12.445 de 2011, que integra o Código de Posturas do Município, define que o som instalado em veículos, independente de o veículo estar parado ou em movimento, não deve ultrapassar 70 decibéis das 22h às 7h. A a medida pode ser obtida por meio do curso C do medidor de intensidade do som, de acordo com método descrito pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Diante do desrespeito à norma, a Secretaria de Atividades Urbanas (SAU) vem intensificando a fiscalização, especialmente, na região do bairro São Mateus, zona Sul.

“Durante esse mês de janeiro, a SAU autuou 123 veículos que trafegavam com o som em volume excessivo. A fiscalização está prevista no Código de Posturas do Município, e foi intensificada em razão de uma situação apresentada no São Mateus, que concentrava veículos com som muito alto. Então começamos a atuar de maneira mais incisiva para coibir a prática, porque traz muitos transtornos para moradores”, comenta a gerente do Departamento de Fiscalização da SAU, Graciela Vergara Marques.



De acordo com ela, foram feitas duas operações no final de 2016 e uma sequência de ações foram adotadas desde o início desse ano. Os fiscais atuam, segundo a gerente, identificando a prática infracional. “A abordagem do infrator não é obrigatória. O fiscal pode identificar a placa e, posteriormente, fazer o levantamento dos dados do proprietário, e encaminhar o auto de infração. Eventualmente, ele pode fazer a abordagem, e lavrar o auto de infração no local”, explica.



A concentração de bares e de atividades noturnas na região propicia, conforme Graciela, uma incidência maior deste tipo de prática. “É bom salientar que esse trabalho será expandido para outros bairros e regiões da cidade, que também apresentam esse tipo de problema. Começamos pelo São Mateus porque lá a situação era mais preocupante. A operação vai continuar, porque continuamos registrando números altos de infrações no local mesmo com o monitoramento”.



As pessoas podem registrar denúncias por meio do telefone 3690-7577, ou pelas regionais de fiscalização. “Além disso, as pessoas devem ter consciência de que além da infração da infração administrativa, do som alto, uma infração de trânsito pode estar associada e gera a retirada de pontos da carteira do motorista, além de multa. As duas legislações estão em vigor, e nós vamos trabalhar em conjunto com a Secretaria de Transporte e Transito e com a Polícia Militar, eventualmente”, encerra.