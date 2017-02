Refeição do Restaurante Popular passa a custar R$3

As duas unidades do Restaurante Popular, Centro e Benfica, operam com nova tarifa desde segunda-feira, 30. A refeição passou a custar R$3. Este é o segundo reajuste no preço da refeição, desde a inauguração do serviço em julho de 2012. Completando cinco anos em 2017, o estabelecimento continua sendo uma opção muito viável para os moradores de Juiz de Fora, tanto para aqueles que fazem as refeições no restaurante todos os dias, quanto para quem se alimenta no espaço ocasionalmente.



“Almoço no Restaurante desde que ele foi inaugurado, venho todos os dias. Compensa muito comer aqui, porque sai menos da metade do preço dos outros lugares. Eu moro sozinho, e mesmo com o reajuste, continua sendo muito mais vantajoso para mim”, comenta José Amélio.

Para o aposentado Agnelo da Silva, que se encaixa no grupo das pessoas que não almoçam diariamente no restaurante, mesmo com o reajuste, o valor continua sendo vantajoso. “Não é todo dia que eu venho, mas a comida está sempre muito boa e o preço, mesmo com o reajuste, continua valendo muito a pena”, afirma.



A relação custo/benefício também é o critério adotado pelo aposentado José da Silva. “Há dois anos eu freqüento o restaurante popular e gosto muito. O preço agora é R$3, enquanto a maioria dos outros restaurantes cobram, pelo menos, R$12. Olha a diferença! Com o que eu como em um restaurante comum um dia, posso comer quatro dias no popular”, exclama. Ele ainda afirma que o reajuste é algo justo, diante do que a população encontra de preço nos supermercados. “Subiu, mas não subiu muito. Os alimentos estão muito caros”, completa.



Por meio de nota, a Secretaria de Agropecuária e Abastecimento (SAA) informou que o preço da refeição estava sem alteração desde 2015, mesmo com os aumentos consecutivos nos alimentos. “O reajuste de R$0,50 foi baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Vale ressaltar que as pesquisas da própria SAA demonstram que, no último ano, houve um acréscimo expressivo no valor dos alimentos que compõem a cesta básica e ainda assim o preço da refeição popular não havia sido alterado”, destacou a pasta.



Ainda de acordo com a nota, “são oferecidas aproximadamente 3 mil refeições/dia, de segunda a sexta-feira, em espaço humanizado e adaptado para pessoas com deficiência. O cardápio é o mesmo nas duas unidades, elaborado e balanceado por profissional nutricionista, e pode ser consultado no Portal da PJF, cujo endereço é www.pjf.mg.gov.br/secretarias/saa/restaurante_popular”.