Conheça as formas de ingresso ao Ensino Superior

Os estudantes que concluíram o ensino médio e desejam ingressar em uma universidade devem ficar atentos aos prazos e às exigências de cada programa de ingresso. O Programa Universidade para Todos (ProUni) abriu o processo seletivo nessa terça-feira, 31, e encerra no dia 3 de fevereiro. O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terá as inscrições abertas entre 7 e 10 de fevereiro.



O funcionamento de cada programa de ingresso é diferente. O ProUni, por exemplo, oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares. É exigida também a nota mínima de 450 pontos na média das provas do Enem. O Fies oferece financiamento em instituições particulares a estudantes que obtiveram pelo menos 450 pontos na média do Enem e não zeraram a redação.



“Os dois programas são voltados aos jovens de menor poder aquisitivo e facilitam a entrada desses jovens no ensino superior. Porém, o estudante não pode participar do dois ao mesmo tempo”, explicou a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino (Sinepe), Anna Gilda Dianin.



De acordo com a sindicalista, a diferença entre os dois programas está no pagamento das mensalidades. Enquanto no ProUni, o estudante concorre a bolsa integral ou parcial, no Fies, ele financia o valor pago pela graduação. “O aluno vai quitar o financiamento após a formatura. A vantagem é que os juros são menores comparados, por exemplo, aos de um empréstimo bancário. O ProUni é mais rigoroso em relação à renda familiar”, esclareceu.



Para concorrer à bolsa integral, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para a bolsa parcial (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Após a conclusão do curso, o estudante terá 18 meses de carência para começar a pagar o financiamento. Encerrado o período de carência, o financiamento pode ser pago em um período de tempo até três vezes maior que o período financiado do curso.



“Para pleitear o ingresso na instituição por meio de um dos programas, além das provas do Enem, o estudante também deve ser aprovado no processo seletivo da instituição escolhida”, esclareceu Anna, pois os programas não são de seleção. Por isso, o estudante deve concorrer à vaga pelo processo seletivo da instituição de ensino, diferente do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

SISU

O primeiro processo seletivo a ser aberto foi o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cujas inscrições se encerraram no dia 29 de janeiro. O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) está disponível no site do programa. Os estudantes já podem consultar se conseguiram a vaga que pleitearam no ensino superior público.



Ao todo, são ofertadas 238.397 vagas em 131 instituições públicas, entre universidades federais e estaduais, institutos federais e instituições estaduais. A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) oferece 1.835 vagas disponíveis nos 57 cursos da instituição.



“A orientação é que o estudante confirme a inscrição feita no Sisu para efetivar a pré-matrícula. A confirmação é feita online entre os dias 3 e 7 de fevereiro. A próxima etapa é a matrícula presencial que acontecerá entre os dias 13 e 14 de fevereiro. Esses dois passos são imprescindíveis”, disse em entrevista à TVE- Juiz de Fora, a pró-reitora de Graduação da UFJF, Maria do Carmo Simão.



Os estudantes que não foram aprovados podem optar pela lista de espera. “O candidato que desejar entrar na lista de espera deve se inscrever no site do Sisu. O participante deve clicar no botão de confirmação de interesse de participar da lista”, explicou a pró-reitora. O prazo para a inscrição na lista de espera é o dia 10 de fevereiro.



Podem participar da lista de espera os candidatos não selecionados em nenhuma de suas opções na chamada regular, assim como os candidatos selecionados em sua segunda opção, independentemente de terem efetuado a matrícula, mas que desejem entrar na primeira escolha de curso.



A participação na lista de espera estará restrita à primeira opção de vaga do candidato. Havendo vaga disponível, a convocação dos candidatos para realização das matrículas é feita pela instituição. “Portanto, os candidatos devem acompanhar os editais de reclassificação. No site da universidade, o estudante encontra todas as informações”, finalizou.



O primeiro edital de reclassificação com os aprovados na lista de espera do Sisu na UFJF será divulgado às 12h de 22 de fevereiro no site da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara). Os três editais de reclassificação seguintes também já têm datas marcadas: 8, 15 e 22 de março.