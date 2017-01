Boletos vencidos serão pagos em qualquer banco a partir de março

A partir de março, os consumidores poderão fazer o pagamento de boletos de cobrança vencidos em qualquer banco, inclusive em casas lotéricas. Chamado de “Nova Plataforma de Cobrança”, o sistema é exigência do Banco Central, e foi criado pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). A informação foi divulgada nessa terça-feira, 31, pela Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). O intuito da mudança é garantir maior segurança e benefícios para o consumidor, como facilidade no pagamento de contas vencidas, além de evitar o envio de boletos não autorizados.



Os boletos serão registrados na hora da emissão. Assim que o consumidor, seja ele pessoa física ou jurídica, fizer o pagamento de boleto vencido, será feita consulta para verificar se os dados do documento coincidem com os que constam na nova plataforma. Após a confirmação, a operação será aprovada. Se as informações não se igualarem, o boleto não será autorizado e o consumidor terá que realizar o pagamento exclusivamente no banco que emitiu a cobrança, que terá condições de fazer as checagens necessárias. Não entram na plataforma contas de consumo (luz e água) e nem tributos (impostos Predial e Territorial Urbano – IPTU e sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA).



Em março entrarão no sistema todos os boletos com valor igual ou acima de R$50 mil. Em maio serão inseridos na plataforma aqueles com valor igual ou acima de R$2 mil. Após dois meses será a vez das faturas a partir de R$1 mil, e assim sucessivamente, até dezembro, quando todas as faturas, independentemente do valor, estarão incluídas na nova plataforma.



Com a mudança, além do pagamento após o vencimento, a nova plataforma permitirá a identificação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do consumidor, contribuindo com o rastreamento do pagamento, o controle de lavagem de dinheiro e a maior transparência na relação com o cidadão. O comprovante de pagamento também será mais completo, com informações dos juros, multa ou descontos aplicados.



Segundo informações da Febraban, o número de boletos de venda de produtos e serviços emitidos no país chegou a 3,7 bilhões em 2015, volume que chamou atenção das quadrilhas de fraudadores. No ano passado, os recursos desviados devido a esse tipo de crime somaram R$320 milhões.