Começa o plantio de árvores frutíferas no campus da UFJF

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) ficou mais verde nessa terça-feira, 31, com o plantio de 50 árvores frutíferas, naturais da Mata Atlântica, no espaço atrás do estacionamento da Faculdade de Educação. A iniciativa tem por objetivo divulgar o Encontro Mineiro de Engenharia de Produção (Emepro), que, neste ano, acontece de 20 a 22 de abril, e tem como tema “Economia de baixo carbono”. Até quinta-feira, 2, 200 mudas serão plantadas no campus.



A programação do Emepro conta com palestras e minicursos sobre as estratégias de promoção da sustentabilidade com novas tecnologias, além da defesa da redução dos gases que contribuem para o efeito estufa, especialmente, o dióxido de carbono.



Segundo a professora do Departamento de Engenharia de Produção e coordenadora de Sistemas de Informação do evento, Roberta Pereira Nunes, a ideia do plantio surgiu a partir do tema do encontro e as 200 árvores servirão para neutralizar todo o dióxido de carbono e os gastos de energia da realização das atividades feitas no encontro de abril.



“Com a divulgação do tema do Emepro, começamos a pensar como o próprio evento em si deveria participar do tema e de que forma os alunos poderiam contribuir. E assim surgiu a ideia de trocar energia pelo plantio das árvores. Não podemos pensar apenas no imediato, precisamos pensar a longo prazo. Ter uma consciência ambiental no hoje, no agora e fazermos alguma coisa para melhorar o presente e o futuro”, diz.



Para o gerente de Paisagismo da UFJF, Reinaldo Chagas, projetos simples, como o do plantio, contribuem tanto para a universidade como para a comunidade acadêmica. “A qualidade do ambiente melhora e traz um novo ar para o campus. “As mudas de árvores são de angico, goiabeira, jacarandá, ipês brancos, rosas e amarelos, e pau-ferro, que são naturais do bioma da Mata Atlântica.



O Emepro conta com o apoio de outras faculdades da cidade. As inscrições para o Congresso poderão ser feitas através do site do Emepro.

Fonte: Assessoria UFJF