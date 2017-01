Taxista é ameaçado com faca e é assaltado durante corrida

Um taxista de 53 anos foi assaltado na noite dessa segunda-feira, 30, na Rua José Monteiro Viana, localizada no bairro Olavo Costa, zona Sudeste. A vítima relatou aos policiais militares que dois indivíduos solicitaram uma corrida do Centro da cidade até o bairro Guaruá, zona Sul. Durante o percurso, um dos indivíduos colocou uma faca no pescoço do taxista e anunciou o assalto. Os autores roubaram R$90, GPS, chave do veículo e documentos pessoais. Eles fugiram em direção ao bairro Furtado de Menezes ou Olavo Costa.