Três homens assaltam ônibus no Progresso

Na madrugada dessa terça-feira, dia 31, um ônibus da linha 208 foi assaltado por três homens. Segundo o boletim de ocorrência, o coletivo estava no ponto final no bairro Progresso, zona Leste, quando um homem encapuzado apontou a arma para o cobrador exigindo o dinheiro. O autor levou R$185 e os celulares do cobrador e do motorista. Ainda segundo a ocorrência, mais dois homens estariam dando cobertura ao assalto, ambos também encapuzados. Os três assaltantes fugiram por um escadão sentido à Rua Ribeiro de Abreu, mas não foram encontrados pela polícia.