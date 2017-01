Escolas estaduais de JF receberão verba para reforma

O Governo de Minas aprovou o envio de R$7.332.473,20 para a reforma de 24 escolas estaduais da região. Desse total, 17 escolas estão situadas em Juiz de Fora e o restante em sete cidades da Zona da Mata. Só para a cidade, o valor destinado às escolas ultrapassa R$5,5 milhões “O Estado lançou um programa para reforma das instituições de ensino. Fiz um levantamento sobre as necessidades das escolas e enviei para o Executivo estadual. Pedi mais atenção às instituições de ensino da região”, disse o deputado estadual, Isauro Calais.

Em um primeiro momento, 16 escolas da cidade foram atendidas e o recurso para a reforma é de R$4,7 milhões. “Dessas escolas, apenas quatro estão sendo reformadas. O motivo da falta de ajustes em algumas unidades seria a falta de um projeto de reforma e outras eu não sei o porquê de o dinheiro não ter chegado”, explicou.

Com o início de um novo processo, o parlamentar pede ao Estado mais agilidade no repasse do recurso. “Estamos esperando que o Governo possa ser mais rápido para liberar esse recurso para que as escolas fossem reformadas”, ressaltou. Para ele, as obras são importantes, pois vão adequar os espaços para atender melhor os alunos.

O deputado afirmou que pedirá que a Escola Estadual Delfim Moreira também seja beneficiada. À espera de reforma, o prédio está fechado desde agosto de 2013. “Entendo que a reestruturação exige um valor mais elevado, mas tem que haver uma previsão de reformá-lo. O prédio é histórico, está no coração da cidade e precisa retomar suas funções para atender adequadamente os estudantes”, finalizou. Não há previsão para o envio do recurso e para inclusão da Escola Delfim Moreira nas instituições beneficiadas.

Confira as escolas que serão beneficiadas e o valor destinado a cada uma delas:

• Juiz de Fora

Escola Bairro Valor

E.E Duque de Caxias Centro R$350.000

E.E. Clorindo Burnier Barbosa Lage R$380.777,53

E.E. Bernardo Mascarenhas Barbosa Lage R$250.000

E.E. Henrique Burnier Poço Rico R$300.000

E.E. Professor José Saint Clair M. Alves Santa Cruz R$450.000

E.E. Professor Lindolfo Gomes São Benedito R$350.000

E.E. Mercedes N. Machado Santa Terezinha R$350.000

E.E. Francisco Bernardino Manoel Honório R$350.000

E.E. Maria das Dores de Souza Centro R$300.000

Conservatório Est. de Música Haydee F. Americano Centro R$250.000

E.E. Sebastião Patrus de Souza Santa Terezinha R$450.000

E.E. Deputado Olavo Costa Monte Castelo R$249.967,93

E.E. Gov. Juscelino Kubitschek Santa Luzia R$300.000

E.E. Ali Halfeld Lourdes R$300.000

E.E. Almirante Barroso Benfica R$35.966,24

E.E. Prof. José Eutrópio Santa Terezinha R$300.000

E.E. Nyrce Villa Verde

São Pedro R$350.000

• Zona da Mata

Escola Cidade Valor

E.E. Prof. Alberto Pachedo Guarani R$400.000

E.E. José Albino Leal Pedra Do Anta R$300.000

E.E. Manoel de Jesus Maria Rio Pomba R$350.000

E.E. Cônego J. Monteiro Matias Barbosa R$250.000

E.E. de Mar de Espanha Mar de Espanha R$300.000

E.E. José Alvarez Filho Guarani R$65.761,64

E.E. Deputado Oliveira Souza Bicas R$350.000