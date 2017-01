Um carro bateu em um caminhão de bebidas na manhã dessa terça-feira, dia 31, na Avenida Barão do Rio Branco com a Rua Rei Alberto, no Centro. O acidente gerou retenção parcial no trânsito. Os cinco ocupantes do carro, dois adultos e uma criança, não ficaram feridos. Os veículos aguardam para serem guinchados.