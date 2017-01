Fernando Luiz Baldioti retoma coluna sobre Carnaval e Esporte

O retorno da Coluna Bola de Ouro ao Diário Regional nessa quarta-feira, dia 1º de fevereiro, retoma o trabalho feito por Fernando Luiz Baldioti, conhecido como ‘O repórter feliz’, de 1995, que abordava o Carnaval e o Esporte juiz-forano. Os bastidores e ‘mumunhas’ da folia momesca continuarão sendo destaque no projeto, considerando as mudanças na festa deste ano.



“É importante apresentar e promover as Escolas de Samba, os carnavalescos, os dirigentes para a população da cidade, mas também vamos incluir os blocos nesse momento, porque eles cresceram muito e são parte fundamental do Carnaval de Juiz de Fora. Então é um espaço para as pessoas que gostam do mundo do samba, para que fiquem informadas e atualizadas”, explica.



Os desfiles das agremiações serão levados para dentro do Parque de Exposições e esse, segundo Baldioti, é o principal destaque e expectativa da folia em 2017. “Vamos trabalhar com alguns tópicos com os bastidores. Vou apresentar o que acontece nos barracões, na cabeça dos carnavalescos, sem deixar de falar sobre as principais personagens do Carnaval, como as costureiras e os trabalhadores dos barracões”, pontua.



A história de Baldioti com o Carnaval começou na infância, quando ele morava no bairro Floresta, zona Sudeste. “Quando frequentávamos o Clube Social de lá eu comecei na festa. Depois, vim para o Centro, onde comecei a desfilar no Domésticas de Luxo. No primeiro Carnaval que desfilei , foi em uma ala da Juventude Imperial e, quando o Real Grandeza foi fundado, fui para lá, desde 1974. Meu mundo carnavalesco já foi enredo da Unidos das Vilas do Retiro”, lembra.



Os prêmios não ficaram restritos à Juiz de Fora. “Fui campeão duas vezes pelo Império Serrano no Rio de Janeiro, quando era um dos diretores de harmonia, e depois fui cronista esportivo, quando recebi várias condecorações e menções honrosas, e até hoje desfilo na Banda Daki, fantasiado de Susi, uma garotinha que tinha na cidade. Fui presidente da Real Grandeza, fui Fundador da atual Liga Independente das Escolas de Samba (Liesjuf) como secretário e hoje atendo como diretor de Comunicação, então meus 61 anos estão totalmente ligados ao Carnaval da cidade”, comenta.



Segundo Baldioti, são 43 anos na folia. “No primeiro desfile oficial da cidade, em 1966, eu era pequeno e a minha mãe e as minhas tias eram costureiras da Feliz Lembrança. Então tenho muita história para contar”, é o que promete Baldioti. A Coluna Bola de Ouro tem início nesta semana, e o nome vem de outra história, que remete aos seis prêmios Bola de Ouro recebidos pelo trabalho do Repórter Feliz como cronista esportivo.