Homem é preso após fingir ser policial para extorquir vítima

Um homem de 33 anos foi preso nessa segunda-feira, 30, após uma denúncia de que ele estaria se passando por um policial civil, na tentativa de extorquir R$1.200 de outro homem. Em coletiva de imprensa sobre o caso, o delegado titular da Delegacia Especializada Antidrogas (DEA), Rafael Gomes, explicou que, segundo depoimento do autor, a vítima teria adquirido uma motocicleta sem pagar.

“A vítima, por outro lado, alega que essa transação nunca aconteceu, e não há documento formalizado entre as partes”, relatou o delegado. “Por meio de um Whatsapp que ele já usava para fingir ser um policial civil durante as conversas, ele começou a ameaçar a vítima e sua família, dizendo que sabia onde ele, a mulher e o filho moravam e que iria atrás deles se o pagamento não fosse efetuado”.

Com o mesmo número, o homem criou um grupo chamado “7ª Delegacia de Polícia Civil”, onde mantinha conversas e até mesmo mandava fotos da delegacia e de investigadores, que ele tirava da imprensa. “Ele também conversava com mulheres, dizendo ser um policial e mandando fotos para marcar encontros com elas”, continuou Gomes. “Ele representa um perigo para a sociedade e também para os próprios policiais que tiveram suas fotos utilizadas pelo autor. Os celulares da vítima e do preso foram apreendidos, e a perícia irá emitir um laudo oficial dessas conversas”.

O homem estava sendo ameaçado desde dezembro e tinha combinado de entregar o dinheiro nessa segunda-feira. Ele acionou a Polícia Civil e, no horário marcado pelo suspeito, os policiais compareceram ao local e prenderam o homem em flagrante. Ele foi encaminhado ao Ceresp, e será indiciado por falsa identidade e extorsão.

“Ainda não sabemos se a vítima que fez a denúncia é a única. Esperamos que outras pessoas que sofreram ameaças semelhantes nos procurem na delegacia”, completou o titular da DEA.

Durante o depoimento, o suspeito admitiu ter ameaçado a vítima, dizendo-se arrependido. “Foi uma brincadeira e agora vejo que o que fiz foi grave. Peço perdão aos policiais porque isso não se faz”, disse o autor. Ele afirmou ainda que não sabia que o ato de se passar por policial em um grupo de Whatsapp seria uma conduta criminosa.