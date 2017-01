PRF apreende 400 mil maços de cigarro contrabandeados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Juiz de Fora apreendeu 400 mil maços de cigarro contrabandeados na noite dessa segunda-feira, 30. De acordo com informações do órgão, um homem de 31 anos conduzia o caminhão, com placas do Paraná e do Mato Grosso, e foi detido quando passava pelo pedágio localizado no km 714 da BR-040 em Correia de Almeida, distrito de Barbacena.



Ao verificar a carga, a PRF constatou que se tratava de 800 caixas de marços de cigarro paraguaio, com cerca de 50 pacotes com 10 maços em cada caixa, totalizando 400 mil maços de cigarro. A mercadoria foi apreendida e o condutor do veículo, natural da cidade de Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, foi detido e encaminhado para a sede da PRF em Juiz de Fora.



A apreensão foi resultado de uma fiscalização de rotina em operação conjunta da PRF e da Receita Federal. O comércio de cigarro oriundo do Paraguai é proibido no Brasil, e o crime foi classificado como contrabando.