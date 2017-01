Agentes de trânsito vão atuar para evitar congestionamentos na volta às aulas

Com a aproximação do início de fevereiro, comumente marcado pela volta às aulas nas escolas públicas e particulares, o aumento no número de veículos circulando na cidade começa a preocupar pais de alunos. Isso porque a aglomeração de veículos de pais que deixam seus filhos na porta das escolas, juntamente com as vans escolares, podem causar confusão no trânsito.



Em Juiz de Fora, com o objetivo de evitar os grandes congestionamentos, os agentes de trânsito vão atuar nesta semana, nas principais vias da cidade e nas proximidades das escolas. O intuito é fiscalizar o trânsito, coibindo as infrações e protegendo as crianças e pedestres ao atravessarem a rua, bem como na entrada e saída dos colégios.



Outra situação que será fiscalizada pelos agentes é com relação ao estacionamento em locais proibidos. “Os pontos mais frequentes nos quais verificamos estacionamento irregular são em frente às escolas. Como nesses locais, em grande maioria, existem estacionamentos destinados aos pais e a vans escolares, diversos carros ficam aguardando os demais saírem dessas vagas para que eles possam estacionar e deixar seus filhos no colégio”, explica o gerente do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Transporte e Trânsito de Juiz de Fora (Settra), Paulo Peron Junior.



Ele aconselha que os pais busquem vagas próximas às escolas, perto de calçadas, para que o deslocamento, tanto do aluno, quanto dos automóveis, flua de forma mais adequada. De acordo com Peron, o horário de maior movimento está concentrado no período de entrada e saída dos alunos, entre 6h30 e 7h15 e das 11h às 13h na parte da manhã. O horário de saída dos alunos que estudam à tarde também pode ter alterações no trânsito, por volta das 16h30 até as 19h.



O profissional explica que as crianças e pais devem se policiar quanto ao momento de atravessar a rua. A orientação é que os pais segurem no pulso das crianças, utilizem a faixa de pedestre como a única opção para atravessar e sempre olhem de um lado para o outro no momento da travessia, além de realizá-la em linha reta, nunca na diagonal.



“É importante ressaltar que o papel dos agentes da Settra nesse sentido é atender em exclusivo as escolas em geral, públicas ou particulares. Portanto, se os pais precisarem de alguma orientação ou apoio, podem contar com a ajuda dos profissionais. Afinal, eles são funcionários da Prefeitura Municipal e não das escolas privadas”, finaliza Peron.

EDUCAÇÃO



As aulas retornarão nas escolas municipais na quarta-feira, 1º de fevereiro, e as instituições particulares devem retornar até a próxima segunda-feira, 6. Os pais têm um papel importante nesse período escolar dos filhos, pois podem acompanhá-los nos primeiros dias de aula, para facilitar a adaptação das crianças às escolas.



De acordo com a secretária de educação da rede municipal, Denise Vieira Franco, cerca de 46 mil alunos retornarão às atividades escolares nas 102 escolas municipais da cidade. Com isso, a antecedência ao chegar às dependências da escola deve ser levada em consideração pelos responsáveis, pois como a possibilidade de trocas de salas e professores é freqüente, existe uma grande chance que exista uma superlotação instantânea entre os corredores por conta disso.



É importante também que os pais que ainda não conseguiram realizar a matricula na rede municipal ou estadual, por alguma razão, procurem a Secretaria de Educação responsável, para verificar se há vagas na escola onde a família deseja matricular o aluno.



“Os pais devem ficar atentos também quanto ao transporte dos alunos da rede municipal de casa até a escola ou vice-versa, pois caso essa família possua uma renda total de até dois salários mínimos e resida em locais com mais de 1 mil metros de distância do colégio, elas podem ter acesso ao vale transporte de ida e volta, garantido pela Administração Municipal. Para ter acesso ao benefício, os pais precisam preencher uma ficha de solicitação, que deve conter informações particulares e estudantis do aluno” , termina Denise.



Os interessados em adquirir o benefício devem procurar a secretaria da escola em que o aluno está matriculado ou a Secretaria Municipal de Educação.