Rede municipal inicia ano letivo na quarta-feira

As aulas do primeiro semestre letivo da rede municipal de ensino começarão na quarta-feira, 1º de fevereiro. Serão 102 escolas e, aproximadamente, 46 mil alunos voltando às atividades. Para esta terça-feira, 31, estão programadas reuniões pedagógicas nas unidades de ensino, com todos os profissionais do magistério, com objetivo de realizar o planejamento para o início deste semestre.



A secretária de Educação, Denise Vieira Franco, recomendou às famílias que intensifiquem o acompanhamento dos alunos nestes primeiros dias de aula. “É essencial conhecer a equipe das escolas e os profissionais que estarão mais próximos das crianças e dos adolescentes. É importante, também, que os pais participem de reuniões eventualmente agendadas por estabelecimentos de ensino, para que todas as informações sejam transmitidas e as dúvidas, esclarecidas”.



Os pais que não fizeram as matrículas dos filhos no período determinado devem procurar a Supervisão de Apoio ao Educando da Secretaria de Educação (SE), na Avenida Getúlio Vargas, 200, 2º piso, sala 29, no Centro, e solicitem rastreamento para verificar a escola que possui vaga para atender o aluno em sua faixa etária. A SE está disponível também para qualquer esclarecimento.



Neste mês, a SE mobilizou todos os seus departamentos para realização das contratações do magistério para atuação na rede municipal em 2017, tanto para a regência das salas de aula, como para os projetos e, ainda, para coordenação pedagógica. O processo foi bastante extenso e recebeu elogios dos candidatos com relação à organização, à transparência e à agilidade.

CARTÃO “PASSE FÁCIL ESTUDANTE”



O cadastramento para o programa Cartão “Passe Fácil Estudante” será aberto pela SE em 1º de fevereiro, com duração até 31 de março. Os responsáveis pelos estudantes ou os alunos maiores de idade deverão retirar a ficha de requerimento nas próprias escolas, obedecendo os critérios do edital publicado no “Atos do Governo”, no site da Prefeitura. A ficha e os documentos solicitados deverão ser entregues em uma das unidades do Espaço Cidadão:

Centro - Avenida Rio Branco, 2.234, Parque Halfeld – Centro. Contato: 3690-8158 / 3690-8159



Oeste - Avenida Presidente Costa e Silva, 1.800 - São Pedro. Contato: 3690-8285



Sul - Rua Porto das Flores, 270 - Santa Luzia. Contato: 3690-8299 / 3690-8301



Nordeste - Rua Santa Terezinha, 172 - Santa Terezinha. Contato: 3690-8605 / 3690-8610



Norte - Rua Inês Garcia, 357 – Benfica. Contato: 3690-7918

Fonte: Assessoria