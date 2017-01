UFJF divulga datas de matrícula e de editais de reclassificação do Sisu

A pré-matrícula dos aprovados na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começa na próxima sexta-feira, 3. O procedimento deve ser feito online pelo site da Coordenação de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara). O prazo termina no dia 7.



Em seguida, apenas quem tiver feito a pré-matrícula deverá efetivar a matrícula presencial nos dias 13 e 14 de fevereiro. Os prazos são válidos para os dois campi – Juiz de Fora e Governador Valadares.



As orientações, a lista de documentos necessários para o registro e outras informações também já estão disponíveis no site da Cdara, cujo endereço é www.ufjf.br/cdara.

LISTA DE ESPERA



O candidato que desejar entrar na lista de espera deve se inscrever no site do Sisu até o dia 10 de fevereiro. O link para inscrição está previsto para ser liberado pelo sistema nessa segunda, 30. Na página do Sisu, em seu boletim, o participante deve clicar no botão de confirmação de interesse de participar da lista.



A lista é destinada ao candidato reprovado nas duas opções de curso na chamada regular e ao aprovado na segunda opção, independentemente de ter feito matrícula, mas que deseja entrar na primeira escolha de curso.



O primeiro edital de reclassificação com os aprovados na lista de espera do Sisu na UFJF será divulgado às 12h de 22 de fevereiro no site da Cdara.

Os três editais de reclassificação seguintes também já têm datas marcadas: 8, 15 e 22 de março. No site da UFJF é possível ter acesso ao cronograma para Juiz de Fora e Governador Valadares, por meio do endereço www.ufjf.br.

UFJF NO SISU



A Universidade ofereceu 1.835 vagas em 57 opções de cursos na primeira edição do Sisu em 2017. Pela primeira vez, foi ofertado o curso Rádio, TV e Internet.

