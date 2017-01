Homem assalta estabelecimento comercial e deixa pertences cair na fuga

Um estabelecimento comercial localizado na Rua Barão de Santa Helena, no bairro Granbery, região Central, foi assaltado na manhã desse domingo, 29. A funcionária do local relatou que o autor segurou seu braço com uma das mãos e com a outra mão apontou uma faca para ela, exigindo o dinheiro do caixa. Ele roubou R$100 e fugiu.



Testemunhas viram o indivíduo entrando em uma academia situada na Avenida Itamar Franco e tentaram detê-lo, porém, foram ameaçadas pelo homem. Em seguida, ele fugiu em direção ao bairro Poço Rico, zona Sudeste. A Polícia Militar (PM) realizou rastreamento, porém não localizou o autor, apenas alguns pertences que ele perdeu pelo caminho.