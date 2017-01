Mulher é agredida e queimada com ferro no bairro Caiçaras

Um homem, de 36 anos, amarrou, agrediu e torturou com um ferro de passar roupas sua esposa de 41 anos, na madrugada desse domingo, 29, no Bairro Caiçaras, Cidade Alta. Segundo informações da Polícia Militar, o homem que é taxista, teria chegado do trabalho pela manhã e encontrou a mulher arrumando seus pertences para efetivar a separação. Em seguida, passou a agredi-la, e a amarrou, não permitindo que ela se defendesse. Ainda segundo a ocorrência, ele ligou o ferro de passar roupas com a intenção de queimar o rosto dela. A vítima tentou se proteger, mas teve o antebraço direito queimado. Ela também ficou amarrada por pelo menos três horas.

Após algum tempo o suspeito adormeceu e a vítima conseguiu se desamarrar e ligar para sua cunhada, que veio a socorrer. No entanto, o homem acordou, e com uma machadinha foi atrás dela para agredi-la novamente, mas foi impedido e desarmado por seus familiares. Foi feita apreensão de uma corda, do ferro e da machadinha que foram utilizados no crime. O homem foi preso em flagrante por tortura, cárcere privado e lesão corporal.