Cadeirante agride e assalta pedestres no Centro

Dois homens, de 27 e 24 anos, foram agredidos durante um assalto no cruzamento das Ruas Benjamin Constant e Roberto de Barros, no Centro, na noite desse sábado, 28.

Uma das vítimas, de 24 anos, teve uma fratura no tornozelo esquerdo e precisou ser socorrida pelo Samu, sendo encaminhada ao HPS. A Polícia Militar (PM) foi acionada para comparecer ao hospital, onde o homem ferido relatou que estava com o amigo no cruzamento das ruas quando um cadeirante se aproximou e pediu um pouco da bebida que eles tomavam.

No momento em que o homem se aproximou para lhe entregar a bebida, o cadeirante puxou o cordão de prata que ele usava, arrancando-o do pescoço dele.

Ainda segundo a vítima, outros dois homens, que provavelmente seriam comparsas do cadeirante, se aproximaram, agredindo ele e o amigo, o que resultou na fratura do tornozelo.

A PM realizou patrulhamento em busca dos suspeitos, mas eles não foram localizados.