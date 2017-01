Dupla encapuzada assalta ônibus na Zona Norte

Um ônibus da linha 766, que faz o trajeto Zona Norte- Avenida Rio Branco, foi assaltado na noite dessa sexta-feira, 27. De acordo com os relatos do cobrador e do motorista do coletivo, de 33 e 38 anos, por volta das 23h, dois homens deram sinal, simulando a intenção de embarcar no õnibus, na Rua Maria Cândida de Jesus, no bairro São Damião, zona Norte.

Os dois entraram no coletivo, usando os capuzes das blusas para encobrirem os rostos e gritando "Perdeu! Perdeu!". Um deles estava com uma sacola preta em mãos e todo o tempo mexia em algum objeto guardado. O outro, permaneceu com a mão na cintura por baixo da roupa. Com medo de que estivessem armados, o cobrador entregou aos suspeitos aproximadamente R$100 e um celular. Em seguida, a dupla desembarcou, fugindo rumo ao bairro Santa Cruz, também na zona Norte. Os dois continuam sendo procurados.