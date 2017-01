Ciclistas têm bicicletas roubadas enquanto pedalavam na BR-040

Dois adolescentes de 13 e 15 anos foram assaltados no início da noite dessa sexta-feira, no trecho da BR-040 próximo ao bairro São Pedro, região da Cidade Alta, enquanto pedalavam no local. Eles solicitaram socorro a uma equipe da Polícia Militar (PM) que realizava patrulhamento no local, relatando que transitavam no trecho próximo a um condomínio, quando dois jovens, aparentando ser menores de idade, os cercaram e, usando de força física, levaram as bicicletas, fugindo em seguida.

O adolescente de 13 anos sofreu ferimentos leves na mão direita, mas a mãe se responsabilizou por encaminhá-lo ao médico. A PM realizou buscas pelos suspeitos, contudo, ninguém foi localizado.