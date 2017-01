Frentista sofre ameaça de morte em assalto a posto na Avenida Brasil

Um posto de combustível localizado na margem direita da Avenida Brasil, altura do bairro Botanágua, na zona Leste, foi assaltado na tarde dessa sexta-feira, 27. Segundo relato de um frentista, de 40 anos, que trabalhava no local no momento do crime, um homem, armado com um revólver, se aproximou e anunciou o roubo, o ameçando de morte caso não lhe passasse o dinheiro do caixa. A vítima entregou R$300 ao homem, que fugiu sentido bairro Vitorino Braga, em uma moto que era pilotada por um comparsa. Nenhum dos suspeitos foi localizado.