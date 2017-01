Assaltante deixa celular cair e é identificado por roubo

Um jovem, cuja idade não foi divulgada, foi identificado como autor de um roubo a uma loja no Centro depois de, durante fuga, ter deixado o celular cair no estabelecimento. Morador do bairro Linhares, o jovem teria roubado R$300 do caixa do local, que realiza reparos e manutenção em celulares.

Segundo o proprietário da loja, de 45 anos, o rapaz, aparentemente menor de idade, chegou ao estabelecimento na tarde dessa sexta-feira, 27, anunciando o assalto, com a mão por debaixo da camisa, dizendo estar armado. Depois de roubar o dinheiro do caixa, o autor fugiu a pé, deixando para trás o celular, que foi recolhido pela vítima e entregue aos policiais. Os militares realizaram buscas pela região, mas o suspeito não foi encontrado.

O celular foi apreendido e entregue na delegacia para investigações posteriores.