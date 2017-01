Homem tenta se enforcar após ser preso por roubo

Um homem, cuja idade não foi divulgada, tentou se enforcar, usando a própria camisa, dentro da cela da Delegacia de Plantãoda Polícia Militar (PM) em Santa Terezinha, nessa sexta-feira, 27, após ter sido preso em flagrante pelo crime de roubo.

Segundo informações da PM, ele foi abordado por uma equipe que realizava patrulhamento pelo Bairro JK, na zona Norte, em busca de uma dupla suspeita de um roubo a escritório. Os militares identificaram o homem como sendo um dos envolvidos no crime enquanto ele transitava pelo local, em um veículo. Com o suspeito, foi encontrado um dos notebooks que seriam produto do roubo. O homem tentou resistir à prisão e os militares precisaram contê-lo, usando de força física. Com escoriações, ele foi levado ao HPS, onde foi medicado e devolvido à custódia da PM, que o encaminhou à delegacia, onde o homem, posteriormente, tentou se enforcar. O SAMU foi acionado e a equipe médica constatou a integridade física do envolvido, que não ficou ferido após a tentativa de enforcamento.

O ROUBO

Conforme o Registro de Evento de Defesa Social (Reds) da PM, um homem de 30 anos acionou a corporação na manhã dessa sexta-feira, 27, relatando que dois homens, armados com uma faca, chegaram até o escritório, localizado na Rua Olímpio Reis, bairro Santa Helena, região central e anunciaram o assalto. A dupla roubou dois notebooks, o celular e a carteira da vítima, contendo documentos pessoais, e fugiu em seguida, sentido a Avenida Olegário Maciel.

O segundo suspeito não foi encontrado.