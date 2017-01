Pais e mães com deficiência compartilham experiências e dificuldades em projeto da PJF

O Departamento de Políticas Para a Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos (DPCDH) da Prefeitura de Juiz de Fora sediou, na sexta-feira, 27, a primeira reunião do projeto “Algo em (in)Comum” em 2017. O grupo foi criado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) há cerca de um ano, e conta com encontros mensais. O tema da reunião de sexta foi “Chegando em Casa com o Bebê. E Agora?”. De acordo com Gabriel Franco, assessor de comunicação da SDS, o projeto reúne, em média, 35 pessoas, e visa unir profissionais e familiares para discutir questões em comum das pessoas com e sem deficiência. “O objetivo do trabalho é criar políticas públicas mais eficientes, que solucionem da forma correta os problemas que atingem as pessoas com deficiência”, explicou.



Durante o evento, as pessoas presentes compartilharam experiências sobre a maternidade e paternidade quando se tem uma deficiência. “Uma das grandes dificuldades apresentadas está relacionada à super proteção oferecida pelas famílias no momento em que o bebê chega em casa. Elas não consideram a pessoa com deficiência capaz de criar seus filhos e interferem exageradamente nesse processo”, completou Franco.



Entre os participantes da discussão estavam a gerente do DPCDH, Thaís Altomar, que é jornalista, mãe e cadeirante, e a enfermeira obstetra Ana Cláudia Sierra Martins. Além disso, a advogada Silvana de Nazareth Rosa falou sobre os aspectos legais que dizem respeito às pessoas com deficiência, e a psicóloga clínica Patrícia Rodrigues dos Reis, que também se comunica na Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), trouxe reflexões sobre sua experiência com famílias de surdos. As autoras do livro “Quando Nasce uma mãe”, Raquel Marcato e Malu Machado, também estiveram presentes, falando sobre as inseguranças que vêm com a maternidade.

TABU E ADAPTAÇÃO



“Quando pesquisamos na internet sobre mães e pais com deficiências, nós nos deparamos com dúvidas de pais que estão esperando uma criança com deficiência”. É esse o relato da gerente do DPCDH, Thaís, que é cadeirante. “Não há nada sendo dito sobre nós, pais e mães nessa condição”.

Como a paternidade e a maternidade entre as pessoas com deficiência não é um assunto muito discutido, a psicóloga Patrícia ressaltou que, para seus pacientes, o medo que vem com a chegada de uma criança é redobrado. “Alguns pacientes surdos chegam a comemorar quando o bebê nasce surdo, pela própria comunicação ser mais simples, dentro da mesma realidade”, relatou. “Há, também, as dificuldades de comunicação com a escola da criança, que fica impossibilitada com a falta de um intérprete’”.



No entanto, existem casos de pessoas que já eram pais e mães quando se deparam com a deficiência. O aposentado Antônio Silva já era pai de duas meninas quando perdeu a visão. “Minhas filhas estavam com 12 e 10 anos, e esse trauma mexeu muito com elas, especialmente com a mais velha. Ela sofreu junto comigo”, lembrou. “Demorou um pouco para a gente se adaptar à minha nova condição. Foi muito difícil, porque demorei a aceitar que já não podia fazer nada sozinho. Tive que reaprender a viver, e aprender a pedir e aceitar ajuda”.



Ele contou que conversou com as filhas, dizendo que já não podia fazer algumas atividades com elas. “Também pedi que elas não se preocupassem, e que elas não se sentissem responsáveis por cuidar de mim. Minha filha mais velha demorou um pouco mais para concluir seus estudos. Ela só se permitiu relaxar quando viu que eu já estava lidando bem com a deficiência. Hoje elas estão com 29 e 27 anos, e já faço de tudo, não fico parado. Sei que, se for necessário, vou precisar de ajuda na rua, e estou bem com isso. Minha filha mais nova vai para Portugal no próximo mês para o doutorado. Vou sentir saudades, mas sempre digo que ela tem que pensar nela primeiro”, concluiu.