Consumidor deve considerar melhor custo-benefício na alimentação

O consumidor juiz-forano pode ter um pequeno alívio financeiro no bolso nesse mês. Isso porque o valor da cesta básica teve queda de 0,32% nessa semana, de acordo com pesquisa semanal realizada pela Secretaria de Agropecuária e Abastecimento (SAA) da Prefeitura de Juiz de Fora. A variação de preços aconteceu no período de tempo entre 19 de janeiro e a última quinta-feira, 26. Na última pesquisa, o valor era R$346,22 e foi cotado na quinta-feira como R$345,11.



De acordo com o economista José Jamil Adum, a variação pode parecer pequena, mas pode fazer diferença no orçamento. Por isso, é importante pesquisar aonde os alimentos serão comprados. “A grande diferença da economia doméstica está relacionada aos preços oferecidos pela concorrência e que são aceitos pela população. Os valores devem ser pesquisados antes da compra, e o consumidor deve escolher o valor menor de um produto, considerando o processo de custo-benefício".



Segundo o economista, há uma espécie de preconceito com os produtos que são mais baratos. "O consumidor precisa verificar que nem todo produto com uma marca diferente e mais barata tem qualidade inferior”.



O preço da cesta básica também é avaliado em comparação com o preço do salário que o trabalhador recebe. Se ele recebe um salário mínimo, por exemplo, considera-se que o dinheiro não é o suficiente para custear a alimentação, junto às demais despesas da família. Por isso, fazer uma lista de compras pode auxiliar para que seja feita uma economia real no momento da compra, se o consumidor tiver prudência e não se prender às tentações.



“A economia no supermercado vai depender do comportamento que a pessoa terá. Algumas conseguem seguir a risca essa lista, calculando inclusive o quanto vai pagar, no somatório final das compras. Mas se a lista não for seguida, ela não vale de nada nesse momento”, pondera o economista.

Segundo ele, a grande sacada atual é realizar um planejamento financeiro, seja digital ou em um caderno, para estabelecer os gastos que essa família terá ao longo daquele mês. “Ele ajuda as pessoas a obterem, inclusive, noções de educação financeira. O uso de planilhas também é um método bastante utilizado”, endossa Adum.

PRODUTOR



Sobre a variação no preço da cesta básica, o presidente da Associação de Produtores Centro de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasa) de Juiz de Fora, Elcio Miguel Ferreira, diz que, apesar de as pessoas considerarem que, na crise, os valores aumentam, o preço da produção caiu. Apesar disso, a venda também não tem aumentado. “Com a crise financeira que o país está enfrentando, os preços nesse campo de trabalho diminuíram absurdamente. Mas existem alguns produtos no Ceasa de Juiz de Fora que não decolam nas vendas, pois os pedidos são pequenos. As vendas caíram no varejo, e as pessoas estão comprando cada vez mais o básico para reabastecer sua dispensa”.



Ele diz que o setor que cresceu foi o atacadista, pois não houve aumento para o produtor. O tomate, por exemplo, não sofre aumento por cerca de 90 dias, de acordo com ele, e não tem ultrapassado a casa dos R$1,25 por kg nos comércios locais. Os legumes têm apresentado pequena variação, mas qualquer situação pode ser um risco para os agricultores por conta da crise.



“Atualmente, todos os legumes estão baratos. Pode ser que o preço suba, porém será difícil fazer outra colheita rapidamente, pois o produtor não tem capital para custear tal função. Caso continue com os preços atuais, a economia involuntariamente poderá falir diversos agricultores”, finaliza Ferreira.