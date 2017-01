Oficial da PM investigado por corrupção pede aposentadoria

O tenente-coronel atuante no 27º Batalhão da Polícia Militar (27º BPM), investigado pelo crime de corrupção passiva, solicitou à companhia que fosse reformado (termo usado para a aposentadoria de militares). Segundo informações extra-oficiais confirmadas à equipe do Diário Regional, o oficial aguarda em casa a contagem do tempo de serviço, que irá definir se realmente pode se aposentar.

Antes da solicitação, ele havia sido designado para atuar em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Outras transferências foram realizadas entre as regiões e este é um procedimento de praxe da corporação.

INVESTIGAÇÃO

Uma denúncia do Ministério Público Estadual foi encaminhada à Polícia Civil (PC) de Juiz de Fora no princípio de janeiro, para investigação do crime de corrupção passiva, supostamente cometido pelo tenente-coronel. O caso corre em sigilo, na 3ª Delegacia Distrital da PC.

Na PM, oficiais do alto comando foram designados para apuração da denúncia em um processo administrativo interno. Se for comprovado o crime, o caso seguirá para análise da justiça militar em BH.

Registros da PM de 28 de novembro do ano passado relatam que empresários, proprietários de postos de combustíveis, teriam denunciado o oficial por extorsão. Segundo o registro, o oficial estaria exigindo das vítimas a quantia de R$2 mil por mês.