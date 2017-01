Domingo no Campus chega à sexta edição neste dia 29

O projeto Domingo no Campus chega à sua sexta edição neste domingo, 29. A Praça Cívica e o Anfiteatro da Reitoria serão palco de várias atividades, entre 8h e 12h. As atrações foram pensadas para atender a todas as idades. Música, atividades físicas, brincadeiras e cinema serão oferecidos gratuitamente no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

O projeto Hiphologia vai levar para as crianças as referências do hip hop. O grafite, a rima no gênero musical e a cultura do skate, estão entre os temas trabalhados pelo grupo. A manhã também terá o baile na praça do DJ Kureb. A intenção é apresentar a música nacional aos adolescentes. “A proposta que a gente pediu que ele fizesse é conversar com as pessoas, mostrando para os adolescente e crianças, que aquilo que eles escutam de música internacional está cheio de referências brasileiras.”, afirma a coordenadora de Cerimonial e Eventos da Diretoria de Imagem Institucional da UFJF, Ana Dutra Cobuci.

A terceira idade poderá fazer ginástica com a supervisão de duas professoras de Educação Física. As turmas serão formadas ao longo da manhã e cada uma terá uma aula com duração de meia hora. As crianças terão acesso a atividades lúdicas. Os pequenos de zero a três anos, poderão se divertir com brinquedos feitos de material reciclável, como canudos de papel alumínio e bolinhas de isopor.

Para as crianças acima dos três anos, as atividades buscam o resgate das antigas brincadeiras de rua, como amarelinha, pique-pega e pular corda. Dois professores de Educação Física vão supervisionar as atividades. Segundo a coordenadora de Cerimonial Ana Dutra, a proposta é “mostrar que também tem jeito de você brincar e utilizar o espaço, sem precisar de tecnologia”.

Música e Cinema no Anfiteatro

O Anfiteatro da Reitoria também será palco de atividades durante toda a manhã. A partir das 8h, a cantora e nutricionista Tânia Bicalho vai trabalhar a questão da nutrição com paródias de músicas conhecidas. Conceitos como o sal e a fritura na alimentação são tratados de forma divertida pela cantora, com foco em todas as idades. Depois, às 10h, o anfiteatro vai receber uma sessão de cinema nacional. O filme escolhido é o documentário “Terras” (2009), da cineasta Maya Da-Rin. A exibição é viabilizada por uma parceria da Agência Nacional do Cinema (Ancine) com a UFJF. Após a exibição, a jornalista e curadora da iniciativa, Cristiana Magalhães, vai conversar sobre o filme com o público presente no local.

Fonte: Assessoria UFJF