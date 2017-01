Preso autor de roubo em loja de celulares no Centro

Foi preso nessa sexta-feira, 27, um homem de 22 anos por roubar uma loja de aparelhos eletrônicos no Centro. Segundo informações da Polícia Civil, o crime aconteceu no último dia 6 e contou com a ajuda de um adolescente, de 17 anos. Foram levados 22 celulares, um tablet e R$35.

A polícia identificou os assaltantes através de imagens do circuito de segurança do estabelecimento, localizado na Avenida Getúlio Vargas. Segundo o autor do crime, o adolescente teria vendido os aparelhos na cidade de Bias Fortes e lhe repassado R$3 mil. O adolescente ainda não foi localizado.