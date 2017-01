“Fortaleza do Tráfico” é destruída e quarteto é preso em flagrante

Em operação deflagrada pela Delegacia Especializada Antidrogas (DEA) da Polícia Civil no bairro Linhares, zona Leste, na tarde dessa quinta-feira, 26, quatro homens de 38, 30, 24 e 19 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Um dos suspeitos, de 30 anos, já possuía passagens pelo crime.

No ponto onde os quatro atuavam, na Rua Professor Raimundo Taváres, a equipe encontrou 158 pedras de crack, cinco tabletes de maconha, 38 papelotes de cocaína, um pé de maconha, produtos químicos para misturar na cocaína, materiais para embalar entorpecentes, R$ 102,00 em dinheiro, rádios comunicadores com a frequência da polícia, algemas, dois celulares, dentre outros materiais.

De acordo com informações do titular da DEA, delegado Rafael Gomes, o local era monitorado e investigado pela equipe desde dezembro de 2016. “O ponto era conhecido como uma fortaleza do trafico, tendo em vista a existência de um portão de ferro com trancas reforçadas, uma pequena porta no portão por onde era entregue a droga, diversas rotas de fuga, monitoramento do rádio da policia”, explicou o delegado, ressaltando que a prisão dos suspeitos foi realizada graças a um trabalho de inteligência da equipe.

Os quatro envolvidos prestaram esclarecimentos na Delegacia e tiveram a prisão em flagrante ratificada, sendo encaminhados ao Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp), onde irão aguardar por julgamento.