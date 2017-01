Circuito Universitário de Cinema apresenta temáticas sobre intolerância

O Circuito Universitário de Cinema, projeto realizado pela MPC Filmes com o patrocínio da Petrobras, chega a Juiz de Fora no próximo mês. Entre os dias 8 e 10 de fevereiro, o público poderá assistir a três filmes, que trazem temas de intolerância. As exibições dos filmes são gratuitas e abertas ao público e, após as sessões, serão promovidos debates com acadêmicos, pesquisadores, pessoas ligadas a movimentos sociais, culturais e de direitos humanos.



“Todos os anos, a mostra trabalha com uma temática. No ano passado foi Direitos Humanos e este será intolerância. É importante abordar essas questões para evidenciá-las e deixar claro que ainda temos a necessidade de discutir sobre esses temas”, disse a produtora da mostra em Minas Gerais, Jullia Aranha Amaral.



Cada um dos três filmes será exibido em um dia de festival, sempre às 19h, no Anfiteatro João Carriço, localizado na Avenida Rio Branco, n°2.234. No dia 8 de fevereiro será exibido “Meu nome é Jaque”. A militante dos movimentos de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais (LGBTTI), Bruna Leonardo discute questões abordadas no filme com outros dois participantes, que ainda não tiveram nomes confirmados. No dia 9 de fevereiro, o filme exibido será “Intolerância.doc” e os debatedores serão a advogada Cristina Guerra e Luiz Carlos Júnior. Nesse dia, o público também assistirá a performance da Drag Queen LU CY.



No último dia da mostra, 10 de fevereiro, será exibido o filme “Menino 23” e os debatedores serão o cineasta Daniel Couto e integrantes do coletivo Voz da Rua. “A intenção é plantar colocar um questionamento, não só em relação aos outros, mas com a gente mesmo. Como podemos contribuir para diminuir essa realidade [da intolerância]? Plantar o questionamento da gente com a gente e com a sociedade”, finalizou a produtora.