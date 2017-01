Polícia Civil registra seis denúncias de violência sexual contra vulneráveis

Dois casos de estupro de adolescentes foram registrados nessa quarta-feira, 25. O primeiro caso é o de uma adolescente de 16 anos, que compareceu a uma Unidade da Polícia Militar (PM), e relatou que na segunda-feira, 23, voltava para casa, no bairro Santana, Cidade Alta, quando por volta das 10h, percebeu que um vizinho entrou no imóvel junto com ela. Ele a dominou, jogando a menina em um sofá, a estuprou e depois fugiu.



O segundo envolve uma menina de 14 anos, que relatou à PM ter sido estuprada há dois meses pelo tio dela. Ela disse que o homem a convidou para ir a uma granja, no bairro São Geraldo, zona Sul, e quando ela tomava banho, ele entrou no banheiro, puxou a cortina e a molestou. Ele tentou consumar o ato, mas não teria conseguido, porque a garota era virgem. Ainda de acordo com ela, o tio fez com que outros parentes presentes no local saíssem, para que pudesse ficar sozinho com a garota novamente. Ele a levou para um quarto e a molestou novamente, até que os outros parentes voltaram. Ele levou todas as pessoas em suas respectivas casas e disse à garota que seguisse com ele até o Centro da cidade, senão as coisas ficariam piores.



O tio levou a sobrinha até a oficina mecânica onde trabalha, desligou o circuito de câmeras de segurança e voltou a molestá-la, tentando consumar o ato sexual, mas novamente não conseguiu. A jovem disse ter começado a chorar, e o telefone dela começado a tocar. O tio passou um pano molhado no corpo dela, para limpá-la, e a mandou se vestir e ir embora. Depois disso, ele teria começado a ameaçá-la constantemente, para que ela não o denunciasse. Em um dia, quando ela estava na casa da ex-esposa do homem, que já obteve uma medida protetiva contra ele, ele a ameaçou dizendo que não deveria estar lá e que ele acabaria matando-a.



Com as duas ocorrências, o número de registros de violência sexual chegam a seis nos primeiros 25 dias do mês. Em 2016, houve uma tentativa de estupro de vulnerável e sete crimes consumados em todo o mês de janeiro, conforme a Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds). No ano todo, foram 29 estupros consumados contra vulneráveis e outros três tentativas.



“Na grande maioria das vezes os autores são muito próximos das vítimas. São tios, pais, padrastos, pais. Os casos de estupro de vulneráveis têm prioridade na apuração. Instauramos o inquérito e expedimos a guia para exame de conjunção carnal”, explica a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Ângela Fellet.

De acordo com a delegada, o número é considerado elevado, ainda mais quando a subnotificação é considerada. “Quem pratica ameaça essas meninas. Dizem que vão fazer isso ou aquilo com ela se contarem, o que causa muito medo de contar. Mas nós notamos que há um aumento no número de garotas que contam coisas que aconteceram há meses e até há anos atrás”, comenta.



Nesses casos, nos quais o registro é feito muito depois do crime, a apuração é dificultada. “O exame comprova a conjunção carnal, mas não temos como precisar quando foi ou colher algum material que possa identificar o agressor, por exemplo”, comenta Ângela.



A orientação dada pela titular da Deam é que as mães fiquem atentas com parentes e conhecidos. “Dos estupros de menores, quase 100% são praticados por pessoas de dentro da família, então as mães precisam ficar muito atentas e evitar deixar as filhas sozinhas com qualquer pessoa que não seja de extrema confiança. Além disso, é preciso que as mães ouçam as filhas e acreditem nelas, porque algumas desconfiam ou não acreditam que isso possa ser verdade”.



A delegada também faz um apelo às meninas que passaram por alguma situação de violência sexual. “Elas precisam contar o que está acontecendo a alguém de confiança o mais rápido possível, para que as providências sejam tomadas. Esse tipo de crime é de difícil prevenção, então precisamos atuar no que acontece posteriormente. Pedimos a prisão de todos os suspeitos que praticaram o ato comprovadamente”, encerra a delegada.