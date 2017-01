População denuncia condutores que recusam corridas em função da violência

Com o aumento da violência na cidade, incluindo o grande número de assaltos a taxistas, alguns motoristas têm se recusado a transportar passageiros para alguns bairros considerados “perigosos”, especialmente durante a noite.

Recentemente, uma usuária do Uber compartilhou uma experiência negativa com um dos condutores da empresa em seu Facebook. Moradora do bairro São Benedito, na região Leste de Juiz de Fora, ela solicitou um veículo por volta das 18h para levá-la do bairro São Mateus, na zona Sul, até sua casa. Ela conhecia o motorista e, por isso, achou que fosse uma brincadeira quando ele disse que “tem o bom senso de não ir até lá”. Entretanto, ele a levou apenas até a Praça da Estação. Indignada pelo fato de o motorista não ter, ao menos, recusado e cancelado a corrida, a usuária enviou uma reclamação à empresa e avaliou a corrida com uma estrela. O Diário Regional tentou contatar a assessoria da Uber, mas não obtivemos resposta até o fechamento dessa edição.

Uma reclamação semelhante foi feita por um homem de 61 anos, porteiro e morador do bairro Vila Ozanam, zona Sudeste, que preferiu não se identificar. Ele relatou ao Diário Regional que, há cerca de um ano, os taxistas não aceitam as corridas até o local. “Eu moro na parte alta do bairro, e a partir das 22h nenhum táxi sobe para o Vila Ozanam. Sabemos que é perigoso, tanto que, na última semana houve dois assaltos a taxistas, além de mortes após brigas de gangues”, admitiu o morador. “Ainda assim, nós e nossos vizinhos do Vila Olavo Costa ficamos prejudicados, porque se há algum caso de emergência, não temos como nos locomover com rapidez. O jeito é esperar o Samu, ou pedir carona a algum vizinho. Essa questão da violência já é conhecida por todos, inclusive pela Polícia Militar, mas não acredito que esse problema será resolvido permanentemente”.

Na opinião de Luiz Gonzaga, presidente da Associação de Taxistas de Juiz de Fora, há um número satisfatório de patrulhamento e operações por parte da polícia, mas os criminosos dificilmente permanecem presos. “A PM faz seu trabalho, mas se os criminosos forem soltos logo depois, não adianta”, afirma. “Os taxistas estão se sentindo vulneráveis durante todo o tempo. Mas a situação é ainda pior à noite. Sempre estamos pedindo operações, e os militares até nos atendem. É complicado, porque cada um faz sua parte, mas a PM não pode se concentrar apenas na segurança dos taxistas”.

Gonzaga explica ainda que, por conta da queda na procura pelos serviços de táxi, os condutores estão se arriscando mais e se deslocando para lugares desertos. “É importante não ficar ‘passeando’ pelo bairro, sem saber o nome da rua. Essa informação deve ser fornecida quando o passageiro entra no carro”, completa. “A população também pode nos ajudar, acionando o 190 ao ver qualquer movimentação incomum de táxis na região”.

POLICIAMENTO

Por meio de nota, a PM respondeu que, preocupada com o aumento de ocorrências no bairro São Bernardo, na região Leste, transferiu uma Companhia para o local, além de criar uma rede de proteção via Whatsapp para os moradores. No bairro Vila Ozanan, o policiamento segue critérios de turnos e horários de maior demanda, de acordo com a análise estatística de períodos anteriores. Existe policiamento específico lançado na região que também engloba os bairros Vila Olavo Costa e Vila Ideal, como a Base Comunitária Móvel (BCM), o Grupo Especializado em Patrulhamento em Áreas de Risco (GEPAR) e a Patrulha de Prevenção Ativa (PPA), voltados para a prevenção de delitos a ocorrer na região e a interação comunitária.

Em relação aos taxistas, os militares ressaltaram que não ocorreu nenhuma reclamação formal recentemente.

A corporação também informou não ter havido aumento significativo nos roubos a táxis. Contudo, nos casos registrados, notou-se que os taxistas foram escolhidos aleatoriamente. Assim, os profissionais são orientados a evitar corridas solicitadas por cidadãos em atitude suspeita, bem como cidadãos que procuram o serviço para conduzi-los a locais onde haja pontos de tráfico.

A Polícia Militar lembrou que as operações de proteção a taxistas e a coletivos urbanos são constantes, e realizadas em horários variados. À noite, é sugerido que os taxistas, ao trafegarem próximos às viaturas policiais, reduzam a velocidade, abaixem os faróis e acendam a luz interna.