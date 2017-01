Projeto "Casa de Cidadão" regulariza residências de famílias carentes

Estudantes das Faculdades de Engenharia Civil e Direito da Doctum Juiz de Fora desenvolvem o projeto “Casa de Cidadão” desde 2012, com o objetivo de promover a regularização civil e estrutural de imóveis indicados pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) que pertencem a famílias de baixa renda da cidade.

“No projeto, realizamos uma avaliação da situação do imóvel, para que se for descoberta a necessidade de desempenhar um trabalho para essa família em questão, eles sejam iniciados. Os serviços são oferecidos de forma gratuita à população e desempenhados a partir do 5° período dos cursos”, explica a coordenadora do curso de Engenharia Civil da Doctum, Cristiane Arantes Ferreira. O “Casa de Cidadão”, monitorado pelos professores do Centro Universitário, tem a participação de dez estudantes a cada semestre.

As normas para as famílias interessadas em se beneficiarem do serviço são divulgadas pela Câmara Municipal. É realizada uma espécie de triagem, para que seja verificado se a renda da família em questão se enquadra nos requisitos do projeto.

Logo depois dessa verificação, os procedimentos ficam sob responsabilidade dos estudantes que participam do projeto, que realizam toda a estruturação e legalização do imóvel, até que a escritura seja passada aos donos. Para isso, eles realizam, inclusive, visitas ao local que será atendido. “Dessa forma eles têm contato direto com o campo que trabalharão no futuro, e, além disso, enxergam uma realidade social que talvez não seja a vivida por eles na vida pessoal”, comenta Cristiane.

Os estudantes atendem a todos os projetos que necessitam de apoio, sejam casas de pau a pique, barracos, dentre outros modelos de residência. A equipe só não atua em áreas publicas ou de risco, pois segundo a coordenadora, a faculdade não concretiza um projeto no qual ela não pode atuar.

“Para 2017, a Doctum Juiz de Fora trabalha na criação de uma empresa Junior, oferecendo aos alunos em graduação, uma experiência ainda maior na área, fazendo com que eles possam cada vez mais colocar em prática o conteúdo absorvido”, finaliza Cristiane.