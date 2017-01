Altas temperaturas tendem a diminuir no fim de semana

Neste fim de semana, os dias continuam parcialmente nublados com leve possibilidade de pancadas de chuvas em toda a Zona da Mata mineira. As temperaturas permanecem entre mínimas de 17° e máxima de 32°, nesta sexta, 27, sábado, 28, e domingo, 30.

De acordo com o meteorologista Luiz Ladeia, do 5º Distrito de Meteorologia (Inmet), a massa de ar seco que se aproximou da região recentemente, já se encontra no Sul de Minas e no Triângulo Mineiro e, por isso, o calor concentrado ao longo dos últimos dias sofrerá redução.

BAIXAS TEMPERATURAS



Ladeia disse ainda que, durante a noite, com a perda de calor, as temperaturas podem cair e a sensação de frescor deve se prolongar nas madrugadas. Os níveis de umidade se concentram em cerca de 80% pela manhã e 40% à tarde.