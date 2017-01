Notas do Pism III já estão disponíveis no site da UFJF

Conforme divulgado anteriormente pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), o resultado preliminar do módulo III do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) já está disponível no site www.pism.ufjf.br desde as 17h dessa quinta-feira, 26.

As notas, que já haviam sido divulgadas na noite de terça-feira, precisaram ser revistas e novamente publicadas na tarde dessa quinta, por conta de problemas técnicos no site da Universidade, que impediram, inclusive, o acesso dos candidatos. Os pedidos de recurso serão aceitos nesta sexta-feira, 27, de 8h às 18h, na Central de Atendimento, que fica no prédio da Reitoria da instituição ou encaminhados para o email Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , respeitando o mesmo prazo.

No momento, o site já apresenta problemas de lentidão e alguns usuários podem não conseguir efetuar a conexão, devido ao grande número de acessos.