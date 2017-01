Sisu: Nota mínima para cursar Medicina na UFJF passa de 800 pontos

O curso de Medicina da UFJF, campus de Juiz de Fora, se manteve como o mais concorrido da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), na segunda relação de notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Além disso, a pontuação para ingressar no curso subiu de 802,02, na primeira parcial, para 803,54 pontos. No Campus de Governador Valadares, a nota de corte para cursar Medicina registrou um aumento ainda maior: de 783,24 para 790 pontos.

Todas as madrugadas, o Ministério da Educação (MEC) divulga a nota de corte dos cursos, para que os candidatos façam suas escolhas conhecendo a concorrência. Até o fechamento do sistema, no dia 27, as notas sofrem variação de acordo com a demanda de inscritos.

No campus de Juiz de Fora, até o momento, aparecem como cursos mais difíceis de passar, depois de Medicina, Direito diurno (763,24), Direito noturno (744,54), Engenharia Mecânica (743,14), Engenharia Civil (740,62), Arquitetura e Urbanismo (738,56) e Engenharia de Produção (737,48).

No campus de Governador Valadares, depois de Medicina, Direito também se manteve como o curso mais concorrido, com nota de corte de 732,18pontos, seguido de Odontologia (724,76), Fisioterapia (675,86), Farmácia (672,9) e Nutrição (667,88).

Na outra ponta da tabela, houve mudança: a opção com menor nota de corte, no campus de Juiz de Fora, é o curso de Geografia diurno com 640,9pontos. Na primeira parcial, Turismo ocupava essa colocação. Em Governador Valadares, Educação Física permanece como o curso com exigência de menor pontuação: 636,82 pontos.

Fonte: Assessoria UFJF

Na UFJF, há outros quatro grupos de acesso disponíveis destinados às ações afirmativas. É necessário conferir a descrição de cada um deles, no site do Sisu, para que o grupo escolhido seja, de fato, o perfil do candidato. Nesta edição, a instituição oferece 1.835 vagas em 57 opções de cursos.

A relação completa dos pontos de corte pode ser conferida no site da UFJF.