Mulher é agredida com soco no olho durante assalto

Uma mulher de 55 anos foi vítima de uma tentativa de assalto na manhã dessa quarta-feira, 25, na Rua da Bahia, situada no bairro Poço Rico, zona Sudeste. A vítima relatou que estava a caminho do trabalho quando foi abordada por um indivíduo. Usando de força física, o homem tentou arrancar a bolsa da vítima, mas ela resistiu. Diante da resistência, o autor deu um soco no rosto da mulher, e assim, conseguiu levar a bolsa da vítima.



Populares que acompanharam a ação do autor, o perseguiram e o alcançaram, recuperando a bolsa da mulher com todos os pertences. O autor conseguiu fugir e não foi localizado. A vítima apresentava a região do olho direito inchada e foi levada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde foi medicada e liberada.