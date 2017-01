Dupla discute com taxista por corrida negada e foge com veículo e dinheiro

Um taxista de 29 anos foi assaltado na Rua Floriano Peixoto, localizada na região Central, na madrugada dessa quarta-feira, 25. O homem relatou aos policiais militares que estava no ponto de táxi situado na Rua Floriano Peixoto quando foi abordado por dois homens. Um dos indivíduos solicitou uma corrida, porém o taxista respondeu que não, pois estava aguardando o próximo motorista para entregar o veículo. Ao perceber que a corrida foi negada, o segundo indivíduo, que estava sentando na esquina da rua com a Avenida Rio Branco, levantou-se e aproximou do táxi gritando, exigindo que os levasse até o Hospital de Pronto Socorro (HPS).



O homem tentou abrir a porta do táxi, mas ela estava trancada. Como não conseguiu, ele se irritou e começou a bater no vidro. O taxista se assustou e saiu do carro, deixando as chaves na ignição e disse que eles poderiam levar o carro. Os homens perguntaram pelo dinheiro e a vítima entregou o faturamento do dia, ao todo, R$240. Os autores fugiram no táxi, que ainda tinha em seu interior a carteira com documentos pessoais da vítima e um celular.



De acordo com o taxista, os autores não lhe ameaçaram, mas ele abandonou o veículo porque quando um deles bateu no vidro, fez um barulho muito forte e ele pensou que a dupla poderia estar em posse de uma arma de fogo.