Aulão beneficente arrecada material escolar para doações

Doze profissionais de diferentes academias da cidade promoverão no sábado, 28, no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), aulão beneficente, com diferentes atividades físicas. A ação terá como objetivo principal arrecadar material escolar, que será destinado à instituição “Sociedade Mão Amiga”, que atende pessoas em vulnerabilidade social no Bairro Ipiranga e região. A iniciativa tem apoio do Projeto “Bem Comum”, desenvolvido pela Secretaria de Comunicação Social (SCS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

Um dos organizadores da ação, Luiz Henrique Fernandes, explicou o intuito da iniciativa: “Cada professor envolvido trabalha em local diferente, mas temos grupos de atividades físicas em comum. Não temos intenção de divulgar nossas marcas, mas sim promover o bem. Em um desses encontros pensamos em fazer alguma ação para ajudar o próximo. Foi então que essa ideia surgiu. Esse é o primeiro aulão beneficente que promovemos, mas temos intenção de fazer iniciativas como esta mais vezes, e ficamos muito felizes com o apoio do 'Bem Comum'”.

“Mão Amiga” é uma instituição beneficente que atende, atualmente, cerca de 250 famílias e quase cem crianças, através de doações de cestas básicas, leite e material escolar. Os assistidos contam também com atendimentos com psicóloga, fonoaudióloga, advogada e médicos. O aulão acontecerá das 8 às 10 horas. Qualquer pessoa pode participar, doando algum material escolar.

Fonte: Assessoria PJF