Polícia apreende munições e 20 pedras de crack no São Judas Tadeu

Drogas e munições foram encontradas na tarde dessa quarta-feira, 25, no bairro São Judas Tadeu, zona Norte. Segundo o boletim de ocorrência, após denúncia, a Polícia Militar se deslocou ao local e um dos denunciados ao avistar a viatura fugiu pelos fundos de sua residência, dispensando uma espingarda de calibre 20 carregada. Durante as buscas no interior do imóvel, acompanhadas por uma testemunha, foram encontradas 20 munições calibre 380, quatro munições calibre 20, uma munição calibre 22, uma bucha de maconha e 20 pedras de crack. O material foi apreendido e encaminhado à delegacia. O autor não foi localizado.