Duas adolescentes são vítimas de abuso sexual na cidade

Uma adolescente de 14 anos foi vítima de estupro no bairro São Geraldo, zona Sul. Segundo a vítima, há aproximadamente dois meses seu tio de 44 anos lhe convidou para ir até uma granja e que enquanto estava no banho ele entrou no local, colocou a mão por cima da sua calcinha, tampou sua boca e a ameaçou. A seguir, ele tentou consumar o ato sexual, porém não conseguiu pelo fato de a garota ser virgem, desistindo da ação em seguida. Após o banho, o homem pediu para que as outras pessoas que estavam na granja saíssem para comprar pão. Ele proibiu a sobrinha de ir junto e a levou para um quarto. Lá ele passou a mão em seu corpo parando com a ação quando as outras pessoas retornaram.

Ainda segundo a vítima, após o suspeito deixar os outros em casa, ele insistiu para que ela fosse com ele até o centro da cidade e a ameaçou. Ela foi levada até a oficina do tio e lá ele desligou todas as câmeras de segurança e ordenou que a vítima deitasse nua em um colchão no seu escritório, passando a mão em seu corpo e tentando consumar novamente o ato sexual, porém não conseguiu. A garota começou a chorar nesse momento e seu tio ejaculou em seu corpo, o limpando em seguida e mandando que ela descesse. Depois desse dia, a adolescente relata que o autor passou a lhe ameaçar constantemente para que ela não o denunciasse. Ela disse ainda que ele já havia a ameaçado de morte ao encontrá-la na casa de sua ex esposa, que possui medida protetiva contra ele.

Também na tarde desta terça-feira, outra ocorrência de estupro foi registrada, esta no bairro Santana, Cidade Alta. Segundo o boletim de ocorrência, no dia 23 deste mês a adolescente de 16 anos encontrou dentro de sua casa um vizinho de 50 anos. Neste momento ele a abordou e a jogou em cima de um sofá, obrigando a garota a ter relações sexuais com ele. O autor fugiu.